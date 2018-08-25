Fenerbahçe, adı sıkça Beşiktaş ile anılan Meksikalı 10 numara Marco Fabian ile anlaşma sağladı. Eintracht Frankfurt forması giyen yıldız oyuncunun kısa süre içerisinde Fenerbahçe ile imzalaması bekleniyor.

Ayrıntılar geliyor...