Fenerbahçe Marco Fabian ile anlaştı!
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Ağustos 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    ile anlaştı!

    Fenerbahçe Marco Fabian ile anlaştı!

    , adı ile anılan 10 numara ile anlaşma sağladı.

    , adı sıkça ile anılan Meksikalı 10 numara ile anlaşma sağladı. forması giyen yıldız oyuncunun kısa süre içerisinde Fenerbahçe ile imzalaması bekleniyor.

    Ayrıntılar geliyor...

    1. 25.8.2018 17:10
    2. Güncelleme: 25.8.2018 17:14
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe Marco Fabian ile anlaştı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN