Fenerbahçe Marco Fabian ile anlaştı!
Fenerbahçe, adı Beşiktaş ile anılan 10 numara Marco Fabian ile anlaşma sağladı.
Fenerbahçe, adı sıkça Beşiktaş ile anılan Meksikalı 10 numara Marco Fabian ile anlaşma sağladı. Eintracht Frankfurt forması giyen yıldız oyuncunun kısa süre içerisinde Fenerbahçe ile imzalaması bekleniyor.
Ayrıntılar geliyor...
- 25.8.2018 17:10
- Güncelleme: 25.8.2018 17:14
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Ndiaye’de sorun kalmadı
Toplam 2
Yorum
GS'li çokmu şişiriyoruz diyen arkadas ! DONK'la mı oynıcaksın orda ! mücadeleci koşan baskılı ileri geri orta saha adamı daha ne istiyon bedavaya
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Fernando Muslera'dan Gomis açıklaması!
Toplam 2
Yorum
saka Gs oldu bir Komedie Dükkani haydi hayirlisi
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Galatasaray Anthony Modeste ile anlaştı! Anthony Modeste kimdir?
Toplam 10
Yorum
Birkan Saçma sapan adamları yine topluyorlar
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