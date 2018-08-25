Diego Reyes'ten Fenerbahçeli paylaşım
Fenerbahçe'nin dün geç saatlerde İstanbul'a getirdiği Diego Reyes, Fenerbahçe tişörtüyle fotoğrafını paylaştı.
Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde bulunduğu Meksikalı stoper Diego Reyes, sosyal medya hesabından Fenerbahçe tişörtüyle fotoğrafını paylaştı. Ayrıca 25 yaşındaki savunmacı paylaştığı fotoğrafın yanına sarı-lacivert kalpler de yerleştirdi.
- 25.8.2018 12:30
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‘Büyük rakama olur’
Toplam 2
Yorum
serdar akay_dandik gs scoutları ben olsam kasımpaşada bu transferleri yapan kişileri gs ye alırdım.son transfleri Josué Sá da kasımpaşa için çok iyi transfer
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Michael Frey: "Birlikte başarırız"
Toplam 2
Yorum
fb bitmiş bakın bu da günah. yazık. zürihde 280.000 euroya oynayan oyuncuyu transfer yapmış gibi 3.000.000 euroya alıp getiriyorlar. fb resmen iflas
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Gomis'i gözden düşüren 6 neden
Toplam 2
Yorum
cimbomlu Biz de kupa maçında atmadığın penaltıyı hiç unutmayacağız. gomisi satan yönetim kurulumuzu tebrik ederiz, teşekkür ederiz. cimbomlu
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