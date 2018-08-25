Diego Reyes'ten Fenerbahçeli paylaşım
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Ağustos 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    'ten Fenerbahçeli paylaşım

    <a href="/index/diego-reyes?id=f189dda3-604f-44ff-a925-7f3737d3601a" class="" rel="tag">Diego Reyes</a>'ten Fenerbahçeli paylaşım

    'nin dün geç saatlerde 'a getirdiği , tişörtüyle fotoğrafını paylaştı.

    'nin transfer görüşmelerinde bulunduğu Meksikalı stoper , sosyal medya hesabından tişörtüyle fotoğrafını paylaştı. Ayrıca 25 yaşındaki savunmacı paylaştığı fotoğrafın yanına sarı-lacivert kalpler de yerleştirdi.


    1. 25.8.2018 12:30
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'ten Fenerbahçeli paylaşım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN