Cüneyt Çakır, 3. kez dalya yapacak – Fotomaç – 25 Ağustos 2018
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    25 Ağustos 2018, Cumartesi
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    , 3. kez dalya yapacak

    Cüneyt Çakır, 3. kez dalya yapacak
    kokartlı hakem , bugün oynanacak Göztepe-F.Bahçe karşılaşması ile ligdeki 300. maçına çıkacak. 'de ilk maçına 2001'de çıkan 41 yaşındaki hakem, bugüne kadar 299 Süper Lig maçında görev aldı. Çakır, Süper Lig'de en çok maç yöneten hakem unvanına sahip.
    1. 25.8.2018
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