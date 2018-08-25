Cocu: “Şans yanımızda değildi” – Fotomaç – 25 Ağustos 2018
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    25 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Cocu: “Şans yanımızda değildi”

    Cocu: “Şans yanımızda değildi”
    Fenerbahçe Teknik Direktörü Philip Cocu ise şansızlıktan yakındı. İlk yarı boyunca iyi bir futbol sergilediklerini anlatan Hollandalı teknik adam, "Maçın ilk yarısında iyi bir başlangıç yaptık. Özellikle 2'nci dakikada net bir fırsatı kaçırdık. İlk yarıya bakarsak pozisyonlar ürettik. Feci şekilde ilk golü bulmaya ihtiyacımız vardı. Şans yanımızda değildi. Rakibin nadir ürettiği pozisyonda golü yedik. Şu anki takımın durumuna bakarsak geri dönüş yapmamız zordu. Kendimizle mücadele ediyoruz. Sadece mücadele yetmiyor, zamanı da iyi kullanmamız gerekiyordu. Kaliteyle oynamamız gerekiyordu. Her şey yarım yamalak geçti. 'nin frikiği gol olsa en azından berabere bitirebilirdik. Zor bir ders oldu. Ayağa kalkmak mecburiyetindeyiz" dedi.

    Giden ve gelen futbolcuların olduğunu ifade eden Hollandalı teknik adam, "Bu durumu bahane olarak kullanmak hoşuma gitmiyor. Sahada oynuyorlarsa iyi skor alabilmeliler. Giuliano ve Josef gitti. Bu iki futbolcu maçına hazırlanırken ayrıldı, yeni oyuncular geldi. Ama yeni oyuncular antrenmana katılmadı. Umuyorum sezonu tamamlayacağımız kadroya ulaşacağız. Rakipler diğer büyük takımlarla oynadıkları maçlarda da geriye çekiliyor. Ama büyük takımların yapması gereken inisiyatif almak, domine etmek, istediklerini almaktır. Futbolcular özelliklerini bilerek oynamalılar. maçına göre daha ofansif oynadık. İyi bir görüntü sergiledik. Beklerimiz de katkı yaptı. Artık bazı ayarları yapmalıyız" ifadelerini kullandı.
    1. 26.8.2018 01:03
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