3 puan şart! – Fotomaç – 25 Ağustos 2018
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    25 Ağustos 2018, Cumartesi
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    3 puan şart!

    3 puan şart!

    Kanarya, muhtemel bir kayıpta, henüz 3’üncü haftada zirveden 5-6 puan geriye düşebilir. Geçen sezonki tabloyu hatırlatan Cocu, “Mutlaka kazanmalıyız” dedi.

    , 'in 3. haftasında bugün deplasmanda ile karşılaşacak. Bornova Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı, hakem yönetecek. Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları süren ve dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Lige, sahasında 'u 2-1 yenerek başlayan, geçen hafta ise deplasmanda 'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe için bu maç büyük önem taşıyor.

    ÜST ÜSTE 2. DIŞ SAHA MAÇI
    İkinci haftayı 10. sırada geçen sarı-lacivertliler, puan kaybı halinde zirve ile fark 5-6 puana çıkacabileceği için kesinlikle kaza istemiyor. Geçen sezona da kötü başlayan Fenerbahçe, ilk 3 haftada 4, ilk 5 hafta sonunda ise 7 puan kaybedip zirvenin 5 puan gerisine düşmüş, sonra da farkı kapatamamıştı. Benzer bir durum yaşamak istemeyen Kanarya, işi sıkı tutup kritik deplasmandan mutlak 3 puanla dönmek amacında. Sarılacivertli takım ligin henüz 3. haftasında üst üste 2. dış saha maçına çıkmış olacak.

    AYNI DURUMA DÜŞMEYELİM
    Teknik direktör Phillip Cocu, kritik sınav öncesi oyuncularını hem rakip hem de ligin seyri için uyardı. "Ceza sahası dışından şut attırmayın. Rakip öne geçerse çevirmemiz zor olabilir" diyen Hollandalı çalıştırıcı, ayrıca geçen sezonki tabloyu da hatırlattı. Cocu'nun "Şampiyonluk, geçen sezon başındaki kaçan puanlarla kaybedilmiş. Aynısını yaşamayalım. Mutlaka kazanmalıyız" dediği bildirildi.

    AÇIK ARA FENER
    İki takım Süper Lig'de 49. kez rakip olacak. Geride kalan 48 maçtan 22'sini F.Bahçe, 7'sini Göztepe kazandı, 19 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gollerde de F.Bahçe'nin, Göztepe'ye 73-32 üstünlüğü bulunuyor. Geçen sezonun ilk yarısında 'de yapılan maç 2-2 bitti, ikinci devre 'da F.Bahçe 2-1 kazandı.

    GOLLER DURAN TOPLARDAN
    Fenerbahçe'nin ligde attığı son 3 gol duran toplardan geldi. Sarılacivertliler 2 kez penaltıdan ve 1 kez kornerden golü buldu. Fenerbahçe'nin deplasmanda attığı son dokuz gol yabancı oyunculardan geldi. Sarı-lacivertli formayla bir lig deplasmanında gol atan son yerli isim Şener Özbayraklı oldu ().

    EN FARKLISI 7-1
    48 lig maçında en farklı skora Fener imza attı. 1974-1975 sezonunda İstanbul'da yapılan maçta Fenerbahçe sahadan 7-1 galip ayrıldı. Göztepe ise toplam 7 kez yendiği rakibi karşısında 6 galibiyetini tek farklı skorlarla elde etti, 1970-71 sezonunda evinde 3-1 kazandı.

    Takımlar İzmir'de 25. kez karşılaşacak. Geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 8-5 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 11 maç berabere sonuçlanırken, Fenerbahçe 26, Göztepe ise 17 gol attı.

    1. 25.8.2018
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