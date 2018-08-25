3 puan şart!
Kanarya, muhtemel bir kayıpta, henüz 3’üncü haftada zirveden 5-6 puan geriye düşebilir. Geçen sezonki tabloyu hatırlatan Cocu, “Mutlaka kazanmalıyız” dedi.
ÜST ÜSTE 2. DIŞ SAHA MAÇI
İkinci haftayı 10. sırada geçen sarı-lacivertliler, puan kaybı halinde zirve ile fark 5-6 puana çıkacabileceği için kesinlikle kaza istemiyor. Geçen sezona da kötü başlayan Fenerbahçe, ilk 3 haftada 4, ilk 5 hafta sonunda ise 7 puan kaybedip zirvenin 5 puan gerisine düşmüş, sonra da farkı kapatamamıştı. Benzer bir durum yaşamak istemeyen Kanarya, işi sıkı tutup kritik deplasmandan mutlak 3 puanla dönmek amacında. Sarılacivertli takım ligin henüz 3. haftasında üst üste 2. dış saha maçına çıkmış olacak.
AYNI DURUMA DÜŞMEYELİM
Teknik direktör Phillip Cocu, kritik sınav öncesi oyuncularını hem rakip hem de ligin seyri için uyardı. "Ceza sahası dışından şut attırmayın. Rakip öne geçerse çevirmemiz zor olabilir" diyen Hollandalı çalıştırıcı, ayrıca geçen sezonki tabloyu da hatırlattı. Cocu'nun "Şampiyonluk, geçen sezon başındaki kaçan puanlarla kaybedilmiş. Aynısını yaşamayalım. Mutlaka kazanmalıyız" dediği bildirildi.
AÇIK ARA FENER
İki takım Süper Lig'de 49. kez rakip olacak. Geride kalan 48 maçtan 22'sini F.Bahçe, 7'sini Göztepe kazandı, 19 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gollerde de F.Bahçe'nin, Göztepe'ye 73-32 üstünlüğü bulunuyor. Geçen sezonun ilk yarısında İzmir'de yapılan maç 2-2 bitti, ikinci devre İstanbul'da F.Bahçe 2-1 kazandı.
GOLLER DURAN TOPLARDAN
Fenerbahçe'nin ligde attığı son 3 gol duran toplardan geldi. Sarılacivertliler 2 kez penaltıdan ve 1 kez kornerden golü buldu. Fenerbahçe'nin deplasmanda attığı son dokuz gol yabancı oyunculardan geldi. Sarı-lacivertli formayla bir lig deplasmanında gol atan son yerli isim Şener Özbayraklı oldu (Kasımpaşa).
EN FARKLISI 7-1
48 lig maçında en farklı skora Fener imza attı. 1974-1975 sezonunda İstanbul'da yapılan maçta Fenerbahçe sahadan 7-1 galip ayrıldı. Göztepe ise toplam 7 kez yendiği rakibi karşısında 6 galibiyetini tek farklı skorlarla elde etti, 1970-71 sezonunda evinde 3-1 kazandı.
Takımlar İzmir'de 25. kez karşılaşacak. Geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 8-5 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 11 maç berabere sonuçlanırken, Fenerbahçe 26, Göztepe ise 17 gol attı.
- 25.8.2018
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Beşiktaş Loris Karius transferini duyurdu
Toplam 5
Yorum
serdar 2. tolgamız hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar bu kaleci ve bu defansla bu sene 4. lükde bize hayal
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Bafetimbi Gomis, Galatasaray'la vedalaştı
Toplam 1
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K.D Hadi yürü yürü yürü paraya git bize takılan çok Dolmuşa binde köyüne git bize tav olan çok çok çok
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Ali Fatinoğlu'ndan Galatasaray'a Gomis eleştirisi
Toplam 11
Yorum
Gs Fenerin sattığı futbolcular 27 28 yaşında bizimki 34 yaşında tabiki de ıyi fiyata sattık
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