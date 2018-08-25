200 heyecanı – Fotomaç – 25 Ağustos 2018
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    25 Ağustos 2018, Cumartesi
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    200 heyecanı

    200 heyecanı
    , karşısında 200. maçına çıkmaya hazırlanıyor. Tecrübeli futbolcu, mücadelede forma giymesi durumunda ligde 200. resmi maçına çıkacak. Hasan Ali Kaldırım, geride kalan 199 karşılaşmada rakip fileleri 3 kez havalandırdı.
    1. 25.8.2018
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