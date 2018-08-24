Yüreğimizle oynamalıyız

LIGDE Yeni Malatya deplasmanından eli boş dönen Fenerbahçe, yine deplasmana çıkıyor ve rakip G.Saray'a Türk Telekom'da kök söktüren Göztepe... İşi çok sıkı tutan Phillip Cocu, dün futbolcularıyla bir toplantı yapıp ciddi uyarılarda bulundu. Sarı-lacivertli çalıştırıcı, "Göztepe gayet organize ve cesur oynayan bir takım; taraftar desteği de onlarda olacak. Tüm bunları iyi hesap etmeliyiz. Biz de çok iyi takımız. Yüreğimizi ortaya koyup, kazanmalıyız" dedi.



Cocu, Göztepe maçının çok zor geçeceğini söyledi.