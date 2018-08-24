Yüreğimizle oynamalıyız – Fotomaç – 24 Ağustos 2018
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    24 Ağustos 2018, Cuma
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    Yüreğimizle oynamalıyız

    Yüreğimizle oynamalıyız

    karşılaşması öncesi tüm takımı uyaran , “Yine zor bir deplasmana çıkacağız. Yüreğimizi ortaya koyup bu kez kazanmalıyız” dedi

    LIGDE Yeni deplasmanından eli boş dönen , yine deplasmana çıkıyor ve rakip G.Saray'a 'da kök söktüren ... İşi çok sıkı tutan , dün futbolcularıyla bir toplantı yapıp ciddi uyarılarda bulundu. Sarı-lacivertli çalıştırıcı, "Göztepe gayet organize ve cesur oynayan bir takım; taraftar desteği de onlarda olacak. Tüm bunları iyi hesap etmeliyiz. Biz de çok iyi takımız. Yüreğimizi ortaya koyup, kazanmalıyız" dedi.

    Cocu, Göztepe maçının çok zor geçeceğini söyledi.

    1. 24.8.2018
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