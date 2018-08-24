Son gün vurgunu
Sarı-lacivertlilerin stratejisi kulübe müthiş bir gelir sağladı. Yönetim, Brezilyalı futbolcu için ısrarcı olan Al Ahli Cidde’den istediği parayı aldı. Arap ekibi, 6.5 ile başlayan teklifini 9'a çıkardı. Ancak F.Bahçe, Suudi Ligi'nde transferin son günü olmasını iyi kullandı, 12 milyon euro'yu kaptı.
Transferde hareketli günler yaşayan Fenerbahçe'de Giuliano'dan sonra diğer Brezilyalı Josef de Souza da takımdan ayrıldı. Kadrosuna takviye yapmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, sambacıya gelen sürpriz teklifi geri çevirmedi. UEFA'nın Finansal Fair Play (FFP) kuralları nedeniyle transferde işi sıkı tutan Fenerbahçe, 29 yaşındaki orta sahayı 12 milyon euro'ya Al Ahli Cidde'ye sattı. Sarı-lacivertli yönetimin transfer stratejisi kulübe büyük gelir sağladı.
6.5'TAN 12 MİLYONA...
Josef için önceki gün Fenerbahçe'ye 6.5 milyon euro'luk bir teklif yapan Al Ahli, daha sonra fiyatı 9 milyona çıkardı. Ancak bu teklifi de kabul etmeyen sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan Ligi'nde transferin son günü olmasını iyi kullandı. Arap ekibi, dün teklifi bir kez daha artırıp, 12 milyon euro önerdi. Fenerbahçe Yönetimi, teklif edilen son bonservis bedelinin ardından Al Ahli ile anlaştı. Akşam saatlerinde 12 milyon euro'luk bonservis KAP'a bildirildi.
'SATMASAK, BONSERVİSSİZ GİDECEKTİ'
Fenerbahçe Kulübü, önceki gün yalanlayıp dün de resmen duyurduğu Josef'in transferi hakkında bir açıklama yayımladı. Açıklamada özetle, "Al Ahli'nin ilk teklifi kulübümüz tarafından kabul edilmemiştir. İkinci teklif üzerine görüşmeler yeniden başlamıştır. 10 ay sonra bonservissiz gidecek olması düşünülerek anlaşma sağlanmıştır" denildi.
'YÜKSEK MENFAATLER GEREĞİ...'
Josef'in Al Ahli'ye transferi ile ilgili Fenerbahçe'nin resmi sitesinden duyuru yapıldı. Görüşmelerin KAP'a bildirildiği belirtilen açıklamada, "Kulübümüzün yüksek menfaatleri gereği, futbolcunun transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı. F.Bahçe'nin sambacının önceki gün Al Ahli'ye transfer olacağı haberlerini yalanmasının sebebi de ortaya çıktı. Sarı-lacivertliler; orta alana transfer için B planı olmayan Al Ahli'ye transferin son günü istediği parayı ödetmiş oldu.
136 MAÇ 16 GOL 6 ASİST
Sarı-lacivertli formayla 4. sezonuna başladığı dönemde Al Ahli'ye transfer olan Josef, tam 136 resmi maça çıktı. Fenerbahçe ile oynadığı bu karşılaşmalarda 16 kez rakip fileleri havalandıran Brezilyalı futbolcu, 6 da asist yaptı. Pereira'nın takımı çalıştırdığı 2015-16 sezonunda 8 milyon euro bedelle transfer edilen Josef, bu istatistikleriyle 4 büyükler arasında en istikrarlı isim oldu.
SÜPER LİG'İN EN İYİSİ
Giuliano'nun ardından Josef'in de F.Bahçe'den ayrılmasıyla kadroda Brezilyalı kalmadı. Sarı-lacivertliler, 2000-2001 sezonundan sonra ilk kez Brezilyalı oyuncuların bulunmadığı kadrosuyla yoluna devam edecek. Bu arada Josef de Souza, 2015-16'dan bu yana F.Bahçe formasıyla çıktığı maçlarda 191 kez top kaparak, bu alanda Süper Lig'in en iyisi oldu.
TERRANEO KAR ETTİRDİ!
2015-16'da F.Bahçe'de sportif direktörlüğe getirilen Terraneo, o dönemde ve gönderildiğinde ağır eleştirilerin hedefindeydi. Terraneo; Nani, Kjaer ve Josef'i 21 milyon 650 bin euro bedelle sarı-lacivertlilere getirmişti. F.Bahçe, bu 3 oyuncunun satışlarından ise 33 milyon euro elde etti. Yalnızca Persie transferinden zarar eden Kanarya, 3 isimden 11 milyon 350 bin euro kazanç sağladı.
EN PAHALI 5. FUTBOLCU
Arap ekibi Al Ahli'ye transfer olan Josef, F.Bahçe'nin sattığı en pahalı 5. futbolcu oldu. Sarı- lacivertlilerin yüksek bedelle sattığı diğer futbolcular şöyle:
OYUNCU.............TAKIM....................BEDEL
Moussa Sow........AL Ahli...............16 milyon euro
Elvir Baljic............R.Madrid...........15.6 milyon euro
Simon Kjaer.........Sevilla...............12.5 milyon euro
Okocha................PSG...................12.4 milyon euro
6.5'TAN 12 MİLYONA...
Josef için önceki gün Fenerbahçe'ye 6.5 milyon euro'luk bir teklif yapan Al Ahli, daha sonra fiyatı 9 milyona çıkardı. Ancak bu teklifi de kabul etmeyen sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan Ligi'nde transferin son günü olmasını iyi kullandı. Arap ekibi, dün teklifi bir kez daha artırıp, 12 milyon euro önerdi. Fenerbahçe Yönetimi, teklif edilen son bonservis bedelinin ardından Al Ahli ile anlaştı. Akşam saatlerinde 12 milyon euro'luk bonservis KAP'a bildirildi.
'SATMASAK, BONSERVİSSİZ GİDECEKTİ'
Fenerbahçe Kulübü, önceki gün yalanlayıp dün de resmen duyurduğu Josef'in transferi hakkında bir açıklama yayımladı. Açıklamada özetle, "Al Ahli'nin ilk teklifi kulübümüz tarafından kabul edilmemiştir. İkinci teklif üzerine görüşmeler yeniden başlamıştır. 10 ay sonra bonservissiz gidecek olması düşünülerek anlaşma sağlanmıştır" denildi.
'YÜKSEK MENFAATLER GEREĞİ...'
Josef'in Al Ahli'ye transferi ile ilgili Fenerbahçe'nin resmi sitesinden duyuru yapıldı. Görüşmelerin KAP'a bildirildiği belirtilen açıklamada, "Kulübümüzün yüksek menfaatleri gereği, futbolcunun transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı. F.Bahçe'nin sambacının önceki gün Al Ahli'ye transfer olacağı haberlerini yalanmasının sebebi de ortaya çıktı. Sarı-lacivertliler; orta alana transfer için B planı olmayan Al Ahli'ye transferin son günü istediği parayı ödetmiş oldu.
136 MAÇ 16 GOL 6 ASİST
Sarı-lacivertli formayla 4. sezonuna başladığı dönemde Al Ahli'ye transfer olan Josef, tam 136 resmi maça çıktı. Fenerbahçe ile oynadığı bu karşılaşmalarda 16 kez rakip fileleri havalandıran Brezilyalı futbolcu, 6 da asist yaptı. Pereira'nın takımı çalıştırdığı 2015-16 sezonunda 8 milyon euro bedelle transfer edilen Josef, bu istatistikleriyle 4 büyükler arasında en istikrarlı isim oldu.
SÜPER LİG'İN EN İYİSİ
Giuliano'nun ardından Josef'in de F.Bahçe'den ayrılmasıyla kadroda Brezilyalı kalmadı. Sarı-lacivertliler, 2000-2001 sezonundan sonra ilk kez Brezilyalı oyuncuların bulunmadığı kadrosuyla yoluna devam edecek. Bu arada Josef de Souza, 2015-16'dan bu yana F.Bahçe formasıyla çıktığı maçlarda 191 kez top kaparak, bu alanda Süper Lig'in en iyisi oldu.
TERRANEO KAR ETTİRDİ!
2015-16'da F.Bahçe'de sportif direktörlüğe getirilen Terraneo, o dönemde ve gönderildiğinde ağır eleştirilerin hedefindeydi. Terraneo; Nani, Kjaer ve Josef'i 21 milyon 650 bin euro bedelle sarı-lacivertlilere getirmişti. F.Bahçe, bu 3 oyuncunun satışlarından ise 33 milyon euro elde etti. Yalnızca Persie transferinden zarar eden Kanarya, 3 isimden 11 milyon 350 bin euro kazanç sağladı.
EN PAHALI 5. FUTBOLCU
Arap ekibi Al Ahli'ye transfer olan Josef, F.Bahçe'nin sattığı en pahalı 5. futbolcu oldu. Sarı- lacivertlilerin yüksek bedelle sattığı diğer futbolcular şöyle:
OYUNCU.............TAKIM....................BEDEL
Moussa Sow........AL Ahli...............16 milyon euro
Elvir Baljic............R.Madrid...........15.6 milyon euro
Simon Kjaer.........Sevilla...............12.5 milyon euro
Okocha................PSG...................12.4 milyon euro
- 24.8.2018
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Fenerbahçe transferin nedenini açıkladı: "Külübümüzün yüksek menfaatleri..."
Toplam 6
Yorum
BAŞKAN BEY AYEWWW N'OLACAK.
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Bafetimbi Gomis Al Hilal'de!
Toplam 2
Yorum
Aslan Bu yil heycan duymuyordu,taraftar olarak hic bir enerji alamiyorduk
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Fenerbahçe Michael Frey'i transfer ettiğini açıkladı
Toplam 7
Yorum
BOOOMBA FENER KENDİNİ BİTİRDİ.
Son gün vurgunu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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