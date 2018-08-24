Son gün vurgunu – Fotomaç – 24 Ağustos 2018
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    24 Ağustos 2018, Cuma
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    Son gün vurgunu

    Son gün vurgunu

    Sarı-lacivertlilerin stratejisi kulübe müthiş bir gelir sağladı. Yönetim, Brezilyalı futbolcu için ısrarcı olan Cidde’den istediği parayı aldı. Arap ekibi, 6.5 ile başlayan teklifini 9'a çıkardı. Ancak F.Bahçe, Suudi Ligi'nde transferin son günü olmasını iyi kullandı, 12 milyon euro'yu kaptı.

    Transferde hareketli günler yaşayan 'de Giuliano'dan sonra diğer Brezilyalı Josef de Souza da takımdan ayrıldı. Kadrosuna takviye yapmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, sambacıya gelen sürpriz teklifi geri çevirmedi. 'nın (FFP) kuralları nedeniyle transferde işi sıkı tutan , 29 yaşındaki orta sahayı 12 milyon euro'ya Cidde'ye sattı. Sarı-lacivertli yönetimin stratejisi kulübe büyük gelir sağladı.

    6.5'TAN 12 MİLYONA...
    Josef için önceki gün 'ye 6.5 milyon euro'luk bir teklif yapan , daha sonra fiyatı 9 milyona çıkardı. Ancak bu teklifi de kabul etmeyen sarı-lacivertliler, Ligi'nde transferin son günü olmasını iyi kullandı. Arap ekibi, dün teklifi bir kez daha artırıp, 12 milyon euro önerdi. Fenerbahçe Yönetimi, teklif edilen son bonservis bedelinin ardından ile anlaştı. Akşam saatlerinde 12 milyon euro'luk bonservis KAP'a bildirildi.

    'SATMASAK, BONSERVİSSİZ GİDECEKTİ'
    Fenerbahçe Kulübü, önceki gün yalanlayıp dün de resmen duyurduğu Josef'in transferi hakkında bir açıklama yayımladı. Açıklamada özetle, "Al Ahli'nin ilk teklifi kulübümüz tarafından kabul edilmemiştir. İkinci teklif üzerine görüşmeler yeniden başlamıştır. 10 ay sonra bonservissiz gidecek olması düşünülerek anlaşma sağlanmıştır" denildi.

    'YÜKSEK MENFAATLER GEREĞİ...'
    Josef'in Al Ahli'ye transferi ile ilgili Fenerbahçe'nin resmi sitesinden duyuru yapıldı. Görüşmelerin KAP'a bildirildiği belirtilen açıklamada, "Kulübümüzün yüksek menfaatleri gereği, futbolcunun transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı. F.Bahçe'nin sambacının önceki gün Al Ahli'ye olacağı haberlerini yalanmasının sebebi de ortaya çıktı. Sarı-lacivertliler; orta alana için B planı olmayan Al Ahli'ye transferin son günü istediği parayı ödetmiş oldu.

    136 MAÇ 16 GOL 6 ASİST
    Sarı-lacivertli formayla 4. sezonuna başladığı dönemde Al Ahli'ye transfer olan Josef, tam 136 resmi maça çıktı. Fenerbahçe ile oynadığı bu karşılaşmalarda 16 kez rakip fileleri havalandıran Brezilyalı futbolcu, 6 da asist yaptı. Pereira'nın takımı çalıştırdığı 2015-16 sezonunda 8 milyon euro bedelle transfer edilen Josef, bu istatistikleriyle 4 büyükler arasında en istikrarlı isim oldu.

    SÜPER LİG'İN EN İYİSİ
    Giuliano'nun ardından Josef'in de F.Bahçe'den ayrılmasıyla kadroda Brezilyalı kalmadı. Sarı-lacivertliler, 2000-2001 sezonundan sonra ilk kez Brezilyalı oyuncuların bulunmadığı kadrosuyla yoluna devam edecek. Bu arada Josef de Souza, 2015-16'dan bu yana F.Bahçe formasıyla çıktığı maçlarda 191 kez top kaparak, bu alanda 'in en iyisi oldu.

    TERRANEO KAR ETTİRDİ!
    2015-16'da F.Bahçe'de sportif direktörlüğe getirilen Terraneo, o dönemde ve gönderildiğinde ağır eleştirilerin hedefindeydi. Terraneo; Nani, ve Josef'i 21 milyon 650 bin euro bedelle sarı-lacivertlilere getirmişti. F.Bahçe, bu 3 oyuncunun satışlarından ise 33 milyon euro elde etti. Yalnızca Persie transferinden zarar eden Kanarya, 3 isimden 11 milyon 350 bin euro kazanç sağladı.

    EN PAHALI 5. FUTBOLCU
    Arap ekibi Al Ahli'ye transfer olan Josef, F.Bahçe'nin sattığı en pahalı 5. futbolcu oldu. Sarı- lacivertlilerin yüksek bedelle sattığı diğer futbolcular şöyle:

    OYUNCU.............TAKIM....................BEDEL
    Moussa Sow........AL Ahli...............16 milyon euro
    Elvir Baljic............R.Madrid...........15.6 milyon euro
    Simon .........Sevilla...............12.5 milyon euro
    Okocha................PSG...................12.4 milyon euro
    1. 24.8.2018
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