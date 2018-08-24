Sırada Dirar ve Kameni var – Fotomaç – 24 Ağustos 2018
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    24 Ağustos 2018, Cuma
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    Sırada ve var

    Sırada Dirar ve Kameni var
    Fernandao, Giuliano ve Josefi satarak toplam 25 milyon euro transfer girdisi sağlayan 'nin, Nabil ve Carlos 'yi de gözden çıkardığı öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin, bu iki oyuncu için bazı Avrupa ve Arap takımlarıyla görüşme halinde olduğu belirlenirken, durumlarının birkaç gün içinde netleşeceği belirtildi.
    1. 24.8.2018
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