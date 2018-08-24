Semih Özsoy’dan transfer müjdesi
Sarı-lacivertlilerin asbaşkanı Semih Özsoy, transferle ilgili konuştu. Teknik direktör Phillip Cocu'nun ihtiyaçları doğrultusunda çalıştıklarını belirten Özsoy, "Satışlar yapıldığı sürece açık olan pozisyonların doldurulması kaçınılmaz. Teknik kadronun istekleri doğrultusunda transferler yapılacak" sözlerini sarfetti.
- 24.8.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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