Semih Özsoy’dan transfer müjdesi – Fotomaç – 24 Ağustos 2018
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    24 Ağustos 2018, Cuma
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    ’dan müjdesi

    <a href="/index/semih-ozsoy?id=3e684147-4135-4571-bf9b-e689cb084d9e" class="" rel="tag">Semih Özsoy</a>’dan <a href="/index/transfer?id=1e09b976-0e2c-4a75-bc0c-79a0614a1fc0" class="" rel="tag">transfer</a> müjdesi
    Sarı-lacivertlilerin asbaşkanı , transferle ilgili konuştu. Teknik direktör Phillip Cocu'nun ihtiyaçları doğrultusunda çalıştıklarını belirten Özsoy, "Satışlar yapıldığı sürece açık olan pozisyonların doldurulması kaçınılmaz. Teknik kadronun istekleri doğrultusunda transferler yapılacak" sözlerini sarfetti.
    1. 24.8.2018
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