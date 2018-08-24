Ramirez’i vermemişler – Fotomaç – 24 Ağustos 2018
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    24 Ağustos 2018, Cuma
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    Ramirez’i vermemişler

    Ramirez’i vermemişler
    Geçtiğimiz günlerde 'a gelen sol bek Cristian Ramirez'in 'ye olacağı iddialarını sarı lacivertli kulüp yalanlanmıştı. Rus basınından Sport Express ise Ekvadorlu oyuncunun ile görüştüğünü, 'ın Kanarya'nın teklifi kabul etmediği için transferin yattığını yazdı.
    1. 24.8.2018
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