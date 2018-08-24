Ramirez’i vermemişler
Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen sol bek Cristian Ramirez'in Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddialarını sarı lacivertli kulüp yalanlanmıştı. Rus basınından Sport Express ise Ekvadorlu oyuncunun Fenerbahçe ile görüştüğünü, Krasnodar'ın Kanarya'nın teklifi kabul etmediği için transferin yattığını yazdı.
- 24.8.2018
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Fenerbahçe transferin nedenini açıkladı: "Külübümüzün yüksek menfaatleri..."
Toplam 6
Yorum
BAŞKAN BEY AYEWWW N'OLACAK.
-
Bafetimbi Gomis Al Hilal'de!
Toplam 2
Yorum
Aslan Bu yil heycan duymuyordu,taraftar olarak hic bir enerji alamiyorduk
-
Fenerbahçe Michael Frey'i transfer ettiğini açıkladı
Toplam 7
Yorum
BOOOMBA FENER KENDİNİ BİTİRDİ.
Ramirez’i vermemişler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.