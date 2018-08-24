Ramires'ten Fenerbahçe'ye kötü haber!
Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde olduğu konuşulan Ramires, Benfica ile anlaştı.
Çin Süper Ligi ekiplerinden Jiangsu Suning'den ayrılacağını açıklayan Ramires, Fenerbahçe tarafından da istenmesine rağmen tercihini Benfica'dan yana kullandı.
Portekiz basınında A Bola gazetesinin haberine göre; Ramires'in menajeri, Benfica Başkanı Luis Filipe Vieira ile buluşarak transferi tamamladı.
SENELİK 3 MİLYON EURO!
Ramires'in Portekiz devi ile yıllığı 3 milyon €'dan olmak üzere 3 senelik mukavele imzalayacağı gelen bilgiler arasında.
YUVAYA GERİ DÖNDÜ!
2010 yılında 22 milyon Euro karşılığında Benfica'dan Chelsea'ye transfer olan yıldız futbolcunun, 8 yıl sonra yuvam dediği Benfica'ya dönmek için diğer teklifleri reddettiği iddia ediliyor.
Geçtiğimiz iki senede Çin ekibi Jiangsu Suning forması ile 72 maça çıkan Ramires, 17 gol atarken 13 de asist yapma başarısı göstermişti.
- 24.8.2018 16:35
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Marco Fabian Beşiktaş’a!
Toplam 2
Yorum
Barzinho Alınabılıcek en ıyı 10 numara su an 3 ncu sınıf topcu dıyenler eger sakatlıgını ıyı atlattıysa bu adam Turkıye lıgı darma dagın eder.
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Galatasaray'dan Gomis geçti
Toplam 4
Yorum
Gs Zorla göndermişler hıçkırıklara boğulmuş.. Hayal gücüne hayranım. Gs bu sene yine şampiyon hıçkırıklara sen boğulursun artık.
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Galatasaray'dan Gomis geçti
Toplam 4
Yorum
mskk Fatih Terim senide istemiyoruz.Sende gitt!.Tolgayı yedin Gomis i yedin;yıllarca bir tek egonu yenemedin; sırada kim var..
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