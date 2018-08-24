Ramires'ten Fenerbahçe'ye kötü haber!
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    24 Ağustos 2018, Cuma
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    'ten 'ye kötü haber!

    <a href="/index/ramires?id=2e4ace36-457d-4ac9-9d92-dbedeaab5323" class="" rel="tag">Ramires</a>'ten <a href="/index/fenerbahce?id=65439000-410e-4c14-94da-0622ac043911" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'ye kötü haber!

    'nin de transfer gündeminde olduğu konuşulan , ile anlaştı.

    Çin Süper Ligi ekiplerinden Jiangsu Suning'den ayrılacağını açıklayan , tarafından da istenmesine rağmen tercihini 'dan yana kullandı.

    Portekiz basınında A Bola gazetesinin haberine göre; 'in menajeri, Başkanı Luis Filipe Vieira ile buluşarak transferi tamamladı.

    SENELİK 3 MİLYON EURO!

    Ramires'in Portekiz devi ile yıllığı 3 milyon €'dan olmak üzere 3 senelik mukavele imzalayacağı gelen bilgiler arasında.

    YUVAYA GERİ DÖNDÜ!

    2010 yılında 22 milyon Euro karşılığında Benfica'dan Chelsea'ye transfer olan yıldız futbolcunun, 8 yıl sonra yuvam dediği Benfica'ya dönmek için diğer teklifleri reddettiği iddia ediliyor.

    Geçtiğimiz iki senede Çin ekibi Jiangsu Suning forması ile 72 maça çıkan Ramires, 17 gol atarken 13 de asist yapma başarısı göstermişti.

    1. 24.8.2018 16:35
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