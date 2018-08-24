Michael Frey, Fenerbahçe'de ilk antrenmanına çıktı – Fotomaç – 24 Ağustos 2018
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    24 Ağustos 2018, Cuma
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    Michael Frey, 'de ilk antrenmanına çıktı

    Michael Frey, Fenerbahçe'de ilk antrenmanına çıktı

    , 'in 3'üncü haftasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını akşam 'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

    Teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Devam eden bölümde 2 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

    ?FREY İLK ANTRENMANINDA
    Yeni transfer İsviçreli golcü Michael Frey, sarı lacivertlilerin Göztepe maçı öncesi yaptığı son antrenmanda yer aldı. Kendisine verilen özel program dahilinde takımdan ayrı çalışan 24 yaşındaki oyuncu, antrenman sonrasında teknik direktör Phillip Cocu, teknik heyet ve futbolcularla tanıştı. Göztepe maçı hazırlıklarını tamamlayan , bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla İzmir'e hareket edecek.

    1. 24.8.2018 19:47
    2. Güncelleme: 24.8.2018 19:48
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