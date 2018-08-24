Teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Devam eden bölümde 2 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.



?FREY İLK ANTRENMANINDA

Yeni transfer İsviçreli golcü Michael Frey, sarı lacivertlilerin Göztepe maçı öncesi yaptığı son antrenmanda yer aldı. Kendisine verilen özel program dahilinde takımdan ayrı çalışan 24 yaşındaki oyuncu, antrenman sonrasında teknik direktör Phillip Cocu, teknik heyet ve futbolcularla tanıştı. Göztepe maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla İzmir'e hareket edecek.