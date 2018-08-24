Michael Frey, Fenerbahçe'de ilk antrenmanına çıktı
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 3'üncü haftasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını akşam Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Devam eden bölümde 2 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
?FREY İLK ANTRENMANINDA
Yeni transfer İsviçreli golcü Michael Frey, sarı lacivertlilerin Göztepe maçı öncesi yaptığı son antrenmanda yer aldı. Kendisine verilen özel program dahilinde takımdan ayrı çalışan 24 yaşındaki oyuncu, antrenman sonrasında teknik direktör Phillip Cocu, teknik heyet ve futbolcularla tanıştı. Göztepe maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla İzmir'e hareket edecek.
- 24.8.2018 19:47
- Güncelleme: 24.8.2018 19:48
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Sofiane Feghouli: "Daha gencim, gitmem"
Toplam 12
Yorum
murat 29 yaşında futbol için gençmi 19 yaşında olsa tamamda tarık tolga ahmet selçuk eren belhanda feghouli gitmeli.
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Sofiane Feghouli: "Daha gencim, gitmem"
Toplam 12
Yorum
washak Bu sene Tudor u çok ararız..
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Sofiane Feghouli: "Daha gencim, gitmem"
Toplam 12
Yorum
washak vefasız bir taraftar topluluğu. Bu adamlar geçen sene şampiyon yaptı, aynı adamlar lige fırtına gibi girdi. Terim kötü ise adamlar ne yapsın
Michael Frey, Fenerbahçe'de ilk antrenmanına çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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