İki iddia: Sissoko&Hamsik – Fotomaç – 24 Ağustos 2018
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    24 Ağustos 2018, Cuma
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    İki iddia: Sissoko&Hamsik

    İki iddia: Sissoko&Hamsik
    GIULIANO ve Josef'in ayrılıklarının ardından sarı-lacivertlilerin orta sahaya yönelik yeni bir hamle yapıp yapmayacağı merak edilirken, iki flaş iddia birden gündeme geldi. Ada'dan , Kanarya'nın Tottenham'da forma giyen Moussa Sissoko'yu kiralama için devreye girdiğini duyurdu. Çizme'den La Gazzetta dello Sport ise F.Bahçe'nin 'den ayrılma ihtimali olan Slovakyalı 'in peşinde olduğunu bildirdi. İki oyuncu da merkez orta saha oynuyor.

    Sissoko, 2016'da 35 milyon euro karşılığından Newcastle'dan Tottenham'a geçti. Mali asıllı Fransız yıldız, geçen sezon 35 lig maçında (15'i ilk 11) 1 gol attı.
    1. 24.8.2018
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