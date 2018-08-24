İki iddia: Sissoko&Hamsik
GIULIANO ve Josef'in ayrılıklarının ardından sarı-lacivertlilerin orta sahaya yönelik yeni bir hamle yapıp yapmayacağı merak edilirken, iki flaş iddia birden gündeme geldi. Ada'dan The Sun, Kanarya'nın Tottenham'da forma giyen Moussa Sissoko'yu kiralama için devreye girdiğini duyurdu. Çizme'den La Gazzetta dello Sport ise F.Bahçe'nin Napoli'den ayrılma ihtimali olan Slovakyalı Marek Hamsik'in peşinde olduğunu bildirdi. İki oyuncu da merkez orta saha oynuyor.
Sissoko, 2016'da 35 milyon euro karşılığından Newcastle'dan Tottenham'a geçti. Mali asıllı Fransız yıldız, geçen sezon 35 lig maçında (15'i ilk 11) 1 gol attı.
Sissoko, 2016'da 35 milyon euro karşılığından Newcastle'dan Tottenham'a geçti. Mali asıllı Fransız yıldız, geçen sezon 35 lig maçında (15'i ilk 11) 1 gol attı.
- 24.8.2018
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