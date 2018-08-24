Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün, bonservisiyle birlikte kadromuza katmak üzere kulübü Zürih ile anlaşmaya vardığı 24 yaşındaki santrafor Michael Frey, bu sabah sağlık kontrolünden geçmesinin ardından kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan 4 yıllık sözleşmeye imza attı." denildi.

İmza töreninde sportif direktör Damien Comolli de hazır bulundu. Frey, sözleşme imzalamasının ardından Ülker Stadı'nı gezdi.







COMOLLI: "FREY ÇOK GÜÇLÜ VE ÇOK YETENEKLİ BİR OYUNCU"

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli transfer süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, "Yönetim kurulumuz takıma takviye yapma konusunda ne kadar kararlı olduğunu gösterdi. Bizim için çok önemli bir transfer oldu. Bu pozisyonda gerçekten yetenekli ve genç oyuncular bulmak çok zordur. Kendisi bize genç ve taze bir kan olacak" dedi.

Frey'in çok güçlü bir oyuncu olduğunu söyleyen Comolli, "Gördüğünüzde ne kadar güçlü olduğunu hemen fark ediyorsunuz. Fiziksel olarak gerçekten çok güçlü bir oyuncu. Topsuz oyunda çok sert. Rakip defansı çok rahatsız eden bir isim. Aynı zamanda toplu oyunda çok yetenekli ve golde çok becerikli bir oyuncu. Bize çok büyük bir katkı sağlayacak ve aynı zamanda bizim için çok büyük bir yatırım olacak. Kendisi çok genç ve gelişmeye çok açık bir oyuncu. İleride bu kulübün çok büyük bir değeri olacaktır" ifadelerini kullandı.

Kadroya çok yönlü isimler kattıklarını söyleyen Fransız futbol adamı, "Hem katkı sağlayabiliyorlar hem de direkt gol atacak isimler. İleride kendilerini geliştirip daha değerli hale gelecekler" diyerek sözlerini tamamladı.







FREY: "KENDİMLE GURUR DUYUYORUM"

İsviçreli santrfor Michael Frey ise çok mutlu olduğunun altını çizerek, "Kendimle gurur duyuyorum. Geçen sene iyi bir sezon geçirdim. Aynı şekilde çalışmaya devam edeceğim. Gollerimi atacağım ve bu sayede takımıma puanlar kazandıracağım. Hep beraber çalışır ve birlik olursak başarıya ulaşacağımızı, istediğimizi elde edeceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.





