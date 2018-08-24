Fenerbahçe Göztepe maçı için İzmir'e geldi
Spor Toto Süper Lig'de yarın Göztepe ile karşılaşacak Fenerbahçe İzmir'e geldi.
Özel uçakla Adnan Menderes Havalimanına gelen sarı-lacivertli kafileyi taraftarları yalnız bırakmadı. Takımları lehine tezahüratlarda bulunan taraftarlar, havalimanı içinde teknik direktör Phillip Cocu ve bazı futbolculara çiçek verdi.
Fenerbahçe kafilesi daha sonra konaklayacağı otele geçti.
Göztepe ile Fenerbahçe arasında Bornova Stadı'nda yarın saat 21.45'te başlayacak müsabakada hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.
- 24.8.2018 22:25
- Güncelleme: 24.8.2018 22:26
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Sofiane Feghouli: "Daha gencim, gitmem"
Toplam 12
Yorum
murat 29 yaşında futbol için gençmi 19 yaşında olsa tamamda tarık tolga ahmet selçuk eren belhanda feghouli gitmeli.
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Sofiane Feghouli: "Daha gencim, gitmem"
Toplam 12
Yorum
washak Bu sene Tudor u çok ararız..
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Sofiane Feghouli: "Daha gencim, gitmem"
Toplam 12
Yorum
washak vefasız bir taraftar topluluğu. Bu adamlar geçen sene şampiyon yaptı, aynı adamlar lige fırtına gibi girdi. Terim kötü ise adamlar ne yapsın
Fenerbahçe Göztepe maçı için İzmir'e geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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