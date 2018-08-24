Fenerbahçe Göztepe maçı için İzmir'e geldi – Fotomaç – 24 Ağustos 2018
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    24 Ağustos 2018, Cuma
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    maçı için 'e geldi

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> <a href="/index/goztepe?id=04ac91d1-f783-46ca-a965-d2ade3c3ff3f" class="" rel="tag">Göztepe</a> maçı için <a href="/index/izmir?id=3b21b2ed-625f-4158-b6b2-28ff603d6078" class="" rel="tag">İzmir</a>'e geldi

    'de yarın ile karşılaşacak 'e geldi.

    Özel uçakla gelen sarı-lacivertli kafileyi taraftarları yalnız bırakmadı. Takımları lehine tezahüratlarda bulunan taraftarlar, havalimanı içinde teknik direktör Phillip Cocu ve bazı futbolculara çiçek verdi.

    kafilesi daha sonra konaklayacağı otele geçti.

    ile arasında Bornova Stadı'nda yarın saat 21.45'te başlayacak müsabakada hakem düdük çalacak.

    1. 24.8.2018 22:25
    2. Güncelleme: 24.8.2018 22:26
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