Bayramlaşmaya büyük katılım
Geleneksel bayramlaşma töreni dün Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı. F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un yer almadığı törende Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, asbaşkan Semih Özsoy ve yöneticiler hazır bulundu. Altyapıdan büyük takımlara kadar birçok branştan sporcular, bayramlaşma törenine katıldı.
- 24.8.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 6
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Aslan Bu yil heycan duymuyordu,taraftar olarak hic bir enerji alamiyorduk
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BOOOMBA FENER KENDİNİ BİTİRDİ.
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