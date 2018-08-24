Bayramlaşmaya büyük katılım – Fotomaç – 24 Ağustos 2018
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    24 Ağustos 2018, Cuma
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    Bayramlaşmaya büyük katılım

    Bayramlaşmaya büyük katılım
    Geleneksel bayramlaşma töreni dün Tesisleri'nde yapıldı. F.Bahçe Başkanı 'un yer almadığı törende Başkanı , asbaşkan Semih Özsoy ve yöneticiler hazır bulundu. Altyapıdan büyük takımlara kadar birçok branştan sporcular, bayramlaşma törenine katıldı.
    1. 24.8.2018
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