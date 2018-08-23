Yerli yardımcı gündemde – Fotomaç – 23 Ağustos 2018
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    23 Ağustos 2018, Perşembe
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    Yerli yardımcı gündemde

    Yerli yardımcı gündemde
    'de teknik heyete yerli bir antrenörün katılması gündeme geldi. Nedeni ise Phillip Cocu'nun 'i tam anlamıyla tanımaması. Yönetimin, Hollandalı çalıştırıcıya hem destek olacak hem de rakipler hakkında fikir verecek Türk bir yardımcı getirilmesi konusunu değerlendirmeye aldığı iddia edildi. Kesin kararın önümüzdeki günlerde verileceği belirtildi.
    1. 23.8.2018
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