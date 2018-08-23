Vermaelen’den ayrılık kararı – Fotomaç – 23 Ağustos 2018
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    23 Ağustos 2018, Perşembe
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    Vermaelen’den ayrılık kararı

    Vermaelen’den ayrılık kararı
    FENERBAHÇE'NİN transfer listesinde yer alan , 'dan ayrılma kararı aldı. Katalan ekibinin bu sezon oynadığı 2 resmi maçta 18 kişilik kadroya alınmayan Belçikalı stoper, menajerinden kendisine kulüp bulmasını istedi. Vermaelen'in gideceği takımdan Barcelona'dan aldığı 4 milyon euro maaşı talep ettiği bildirildi.
    1. 23.8.2018
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