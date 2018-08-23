Valbuena futbol aşığı – Fotomaç – 23 Ağustos 2018
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    23 Ağustos 2018, Perşembe
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    Valbuena aşığı

    Valbuena futbol aşığı
    ESKİ idari menajer Hasan Çetinkaya, Valbuena'nın tam bir aşığı olduğunu söyledi: "Evinde sabahtan akşama kadar 2. ve 3. lig maçlarını bile izliyor. Antrenman bittiğinde, o devam ediyordu. 'Karanlık oldu içeri gir' diyorduk. Taktiksel olarak ondan en verimli performans oyuna sonradan girince elde ediliyordu. Bir sorun da çıkarmıyordu."
    1. 23.8.2018
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