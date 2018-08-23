Takım izinli – Fotomaç – 23 Ağustos 2018
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    23 Ağustos 2018, Perşembe
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    Takım izinli

    Takım izinli
    dünü izinli getirdi. Sarı-lacivertli ekip deplasmanı hazırlıklarına bugünkü antrenmanla başlayacak. Teknik direktör Phillip Cocu'nun çalışma öncesi oyuncularıyla kısa bir toplantı gerçekleştirmesi bekleniyor. Burada taktiksel uyarılarda bulunacak olan Hollandalı çalıştırıcı, bireysel hataların minimum seviyeye çekilmesini isteyecek.
    1. 23.8.2018
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