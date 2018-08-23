Reyes sakatlandı – Fotomaç – 23 Ağustos 2018
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    23 Ağustos 2018, Perşembe
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    sakatlandı

    Reyes sakatlandı
    DİEGO 'ten kötü haber geldi... 'nin listesine giren Meksikalı stoperin ayak bileğinden sakatlandığı ve yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Ayrıca Reyes'in Kolombiyalı oyuncu sevgilisi Viviana Serna'nın da kariyeri için dışına çıkmak istemediği ifade edildi.
    1. 23.8.2018
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