Mehmet Ekici çok çalışıyor – Fotomaç – 23 Ağustos 2018
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HEPSİ
    23 Ağustos 2018, Perşembe
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    çok çalışıyor

    <a href="/index/mehmet-ekici?id=ac80e663-8d18-48ef-b565-3ccd30dbf67d" class="" rel="tag">Mehmet Ekici</a> çok çalışıyor
    maçında iyi bir performans sergileyemeyen ve çok top kaybı yapan , karşılaşması öncesi bir hayli hırslı. Tecrübeli futbolcu takım izinliyken, bireysel çalışmalarla kendini hazırlıyor. Bu hafta da 11'de yer bulması bekleniyor.
    1. 23.8.2018
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