Marco Fabian için kapıştılar – Fotomaç – 23 Ağustos 2018
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    23 Ağustos 2018, Perşembe
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    için kapıştılar

    Marco Fabian için kapıştılar
    ALMAN basını (Hessenschau), ile 'ın Frankfurt'tan 'ın transferi için yarıştığını yazdı. 29 yaşındaki Meksikalı orta sahanın iki kulüpten birisine imza atacağı ileri sürüldü. Frankfurt ile olan sözleşmesi 2019'da sona erecek Fabian'ın adı eski takımı Chivas ile de anılıyor. Frankfurt formasıyla 49 maça çıkan Fabian 8 gol kaydetti.
    1. 23.8.2018
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