Maça Cüneyt Çakır atandı – Fotomaç – 23 Ağustos 2018
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    23 Ağustos 2018, Perşembe
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    Maça atandı

    Maça Cüneyt Çakır atandı
    Kanarya'nın ile deplasmanda karşılaşacağı mücadeleye MHK, kokartlı hakem 'ı atadı. Deneyimli hakem, 'nin 47 karşılaşmasında düdük çaldı. Sarı-lacivertliler bu maçların 26'sını kazanırken 8'inde sahadan beraberlikle ayrıldı. 13 defa da kaybetti. Çakır'ın yönettiği maçlarda Fenerbahçeli oyuncular 8 kırmızı kart görürken, rakipleri 14 defa oyundan atıldı.
    1. 23.8.2018
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