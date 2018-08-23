Ljajic’e ‘git’ baskısı
Sırp basını, 26 yaşındaki oyun kurucunun menajerinin Fenerbahçe’nin kiralama teklifini kabul etmesi yönünde telkinde bulunduğunu belirtti
Giuliano'nun satılmasının ardından Fenerbahçe orta sahası için Adem Ljajic iddiası ortaya atılmıştı. Sırbistan'ın Blic gazetesinden Miodrag Dimitrijevic'ten bu transferle ilgili açıklama geldi.
Sırp gazeteci, "Adem aslında İtalya'dan ayrılmak istemiyor.Daha önce Beşiktaş ve Trabzonspor'un tekliflerini reddetti. Ama Fenerbahçe'nin önerdiği ücret, Beşiktaş'ınkinden 1 milyon euro daha fazla. Adem yine de hevesli değil ama menajeri bu fırsatı değerlendirmesi konusunda baskı yapıyor. Çünkü kendileri de iyi bir kazanç elde edecek" dedi.
On numara pozisyonunda görev yapan 26 yaşındaki Ljajic, Torino'da forma giyiyor. Serie A'da geçen sezon 6 gol, 10 asistlik performans sergileyen başarılı oyuncu, geçmişte marka takımlarda da görev yapmıştı.
- 23.8.2018
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Şenol Güneş: "Bizim için zor bir maç olacak"
Toplam 3
Yorum
bjk illa sakatlık mı lazım. babel 19 maçtır el freni. yarın izleyin. önde caner ontane babel edermi etmezmi
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Galatasaray Al Hilal'le anlaşmaya vardı! Gomis...
Toplam 6
Yorum
Gsgs Gomis belhanda feghouli 3 lu sunden kurtulmamiz lazim bu sene satamazsak daha hic satamayiz bilesiniz
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Galatasaray Al Hilal'le anlaşmaya vardı! Gomis...
Toplam 6
Yorum
greenmile para futbolcuların zayıf yanı karakter ve bağlılık yok
Ljajic’e ‘git’ baskısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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