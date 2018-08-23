Ljajic’e ‘git’ baskısı

Giuliano'nun satılmasının ardından Fenerbahçe orta sahası için Adem Ljajic iddiası ortaya atılmıştı. Sırbistan'ın Blic gazetesinden Miodrag Dimitrijevic'ten bu transferle ilgili açıklama geldi.

Sırp gazeteci, "Adem aslında İtalya'dan ayrılmak istemiyor.Daha önce Beşiktaş ve Trabzonspor'un tekliflerini reddetti. Ama Fenerbahçe'nin önerdiği ücret, Beşiktaş'ınkinden 1 milyon euro daha fazla. Adem yine de hevesli değil ama menajeri bu fırsatı değerlendirmesi konusunda baskı yapıyor. Çünkü kendileri de iyi bir kazanç elde edecek" dedi.

On numara pozisyonunda görev yapan 26 yaşındaki Ljajic, Torino'da forma giyiyor. Serie A'da geçen sezon 6 gol, 10 asistlik performans sergileyen başarılı oyuncu, geçmişte marka takımlarda da görev yapmıştı.