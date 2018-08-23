Ljajic’e ‘git’ baskısı – Fotomaç – 23 Ağustos 2018
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    23 Ağustos 2018, Perşembe
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    Ljajic’e ‘git’ baskısı

    Ljajic’e ‘git’ baskısı

    basını, 26 yaşındaki oyun kurucunun menajerinin ’nin kiralama teklifini kabul etmesi yönünde telkinde bulunduğunu belirtti

    Giuliano'nun satılmasının ardından orta sahası için Adem Ljajic iddiası ortaya atılmıştı. 'ın Blic gazetesinden Miodrag Dimitrijevic'ten bu transferle ilgili açıklama geldi.

    gazeteci, "Adem aslında 'dan ayrılmak istemiyor.Daha önce ve 'un tekliflerini reddetti. Ama 'nin önerdiği ücret, 'ınkinden 1 milyon euro daha fazla. Adem yine de hevesli değil ama menajeri bu fırsatı değerlendirmesi konusunda baskı yapıyor. Çünkü kendileri de iyi bir kazanç elde edecek" dedi.

    On numara pozisyonunda görev yapan 26 yaşındaki Ljajic, Torino'da forma giyiyor. Serie A'da geçen sezon 6 gol, 10 asistlik performans sergileyen başarılı oyuncu, geçmişte marka takımlarda da görev yapmıştı.

    1. 23.8.2018
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