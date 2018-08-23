Leicester'dan Islam Slimani itirafı – Fotomaç – 23 Ağustos 2018
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    23 Ağustos 2018, Perşembe
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    Leicester'dan Islam Slimani itirafı

    Leicester'dan Islam Slimani itirafı

    Leicester’ın hocası , “Slimani’yi satmak istiyorduk ama teklif gelmeyince kiraladık. Maliyetinden kurtulduk” dedi

    Leicester City'nin sportif direktörü , 'ye kiraladıkları İslam Slimani'nin kendileri için bir başarısızlığı olduğunu söyledi. Rudkin, "Ahmed Musa'dan ettiğimiz zarar kabul edilebilir. Ancak Slimani'de bir başarısızlığı olduğu gerçek. Kiralamak değil aslında satmak istiyorduk. Fakat hiç bu yönde teklif almadık. En azından masraflarından kurtulmak adına kiralamak en iyi seçenek gibi duruyordu" diye konuştu. Leicester, 'ye 1.5 milyon euro'ya kiraladığı Slimani için Sporting'e iki yıl önce 30 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.
    1. 23.8.2018
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