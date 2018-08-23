Josef’i satma planımız yok – Fotomaç – 23 Ağustos 2018
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    23 Ağustos 2018, Perşembe
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    ’i satma planımız yok

    Josef’i satma planımız yok
    JOSEF de Souza'ya Al Ahli'den gelen resmi teklifin kabul edildiği iddiası yalanlandı. . org'dan yapılan açıklamada, "Josef takımımız için önemli bir yere sahip olup; kulübümüzün, futbolcumuza dair böyle bir planlaması bulunmamaktadır. Taraftarlarımızın bilgisine sunarız" denildi.
    1. 23.8.2018
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