Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı.



Futbolcumuz Josef de Souza, Suudi Arabistan kulübü Al Ahli SC ile kulübümüzün yaptığı anlaşmanın ardından gereken görüşmeyi yapmış ve transfer için mutabakata varmıştır.

Bilindiği üzere, Al Ahli kulübünün, Josef de Souza için kulübümüze ilettiği ilk teklif, kulübümüz tarafından kabul edilmemiş ve basında çıkan teklifin kabul edildiğine yönelik haberlere istinaden gerekli bilgilendirme kamuoyuna dün yapılmıştı.

Sonrasında Al Ahli kulübünden gelen ikinci teklif üzerine transfer stratejilerimiz doğrultusunda, kulübümüzün yüksek menfaatleri düşünülerek gereken görüşmeler başlatılmıştır.

Bu bağlamda; futbolcunun sözleşmesinin 10 ay sonra sona erecek olması ve önümüzdeki 4.ay itibariyle istediği kulüple görüşme ve bonservissiz anlaşma şansının olduğu düşünülerek hareket edilmiştir.

Josef De Souza da Fenerbahçe'ye olan bağlılığını göstermiş ve tüm bu bakış açısı doğrultusunda Fenerbahçe'mizin anlaştığı kulüp ile görüşmeleri tamamlayarak imzayı atmıştır.

Josef'e Fenerbahçemize olan tüm hizmetlerinden dolayı en içten şekilde teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine sonsuz başarılar dileriz.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ