Fenerbahçe'den heyecanlandıran paylaşım – Fotomaç – 23 Ağustos 2018
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    23 Ağustos 2018, Perşembe
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    'den heyecanlandıran paylaşım

    Fenerbahçe'den heyecanlandıran paylaşım

    , Twitter'dan yaptığı paylaşımla büyük merak uyandırdı.

    Kulübü, resmi Twitter hesabından emoji paylaştı taraftarlar heyecanlandı. Fenerbahçe'nin merak uyandıran paylaşımı 'Transfer geliyor' diye yorumlandı.

    Fenerbahçeli taraftarlar, transferin kim olduğuyla ilgili tahminde bulunmaya çalıştı.

    İşte o paylaşım
    1. 23.8.2018 11:09
    2. Güncelleme: 23.8.2018 11:48
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