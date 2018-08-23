Fenerbahçe'de bayramlaşma töreni yapıldı – Fotomaç – 23 Ağustos 2018
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    23 Ağustos 2018, Perşembe
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    'de bayramlaşma töreni yapıldı

    Fenerbahçe'de bayramlaşma töreni yapıldı

    Spor Kulübü geleneksel bayramlaşma töreni, Kurban Bayramı'nın 3'üncü günü, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

    Bayramlaşma törenine Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Başkan Yardımcısı Semih Özsoy, Genel Sekreter Sevil Zeynep Becan, Yönetim Kurulu Üyeleri Turan Şahin, Simla Türker Beyazıt, Esra Nazlı Ercan, Selahattin Baki ve İlker Dinçay ile Yüksek Divan Kurulu ve Kongre Üyeleri, şube sorumluları, sporcular, taraftarlar ve kulüp personeli katıldı.
    Bayramlaşma töreninin ardından camiası hatıra fotoğrafları çektirdi.

    1. 23.8.2018 15:26
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