Fenerbahçe'de bayramlaşma töreni yapıldı
Fenerbahçe Spor Kulübü geleneksel bayramlaşma töreni, Kurban Bayramı'nın 3'üncü günü, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Bayramlaşma törenine Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Başkan Yardımcısı Semih Özsoy, Genel Sekreter Sevil Zeynep Becan, Yönetim Kurulu Üyeleri Turan Şahin, Simla Türker Beyazıt, Esra Nazlı Ercan, Selahattin Baki ve İlker Dinçay ile Yüksek Divan Kurulu ve Kongre Üyeleri, şube sorumluları, sporcular, taraftarlar ve kulüp personeli katıldı.
Bayramlaşma töreninin ardından Fenerbahçe camiası hatıra fotoğrafları çektirdi.
- 23.8.2018 15:26
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Fenerbahçe'den heyecanlandıran paylaşım
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Yorum
saffet tahminim reyes
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Yorum
Ömer hoca:) Erol hoca denilen yorum yapan arkadaş. Yapma bu kadar anlamsız yorum yapılmaz. Beceremiyorsan yapma. Ya da takma addan Hocam ibaresini çıkar
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Fenerbahçe Michael Frey'i transfer ettiğini açıkladı
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Yorum
fenerli sonunda şükür adam gibi forvet aradığımız tarz videolarını izledim ibrahimoviç tarzı var inşallah bizi yanıltmaz
Fenerbahçe'de bayramlaşma töreni yapıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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