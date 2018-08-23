Fenerbahçe transferin nedenini açıkladı: "Külübümüzün yüksek menfaatleri..."
Fenerbahçe, Al Ahli Kulübüne transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdiği Brezilyalı futbolcu Josef de Souza ile ilgili açıklama yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada transfer görüşmesine kulübün menfaatleri gereği başlandığı ifade edildi.
"Suudi Arabistan kulübü Al Ahli SC tarafından futbolcumuz Josef de Souza için gelen ikinci transfer teklifi kulübümüz tarafından değerlendirmeye alınmıştır. Kulübümüzün yüksek menfaatleri gereği, futbolcunun transferi konusunda Al Ahli ile görüşmelere başlanmıştır."
- 23.8.2018 11:28
- Güncelleme: 23.8.2018 11:30
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Şenol Güneş: "Bizim için zor bir maç olacak"
Toplam 3
Yorum
bjk illa sakatlık mı lazım. babel 19 maçtır el freni. yarın izleyin. önde caner ontane babel edermi etmezmi
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Galatasaray Al Hilal'le anlaşmaya vardı! Gomis...
Toplam 6
Yorum
Gsgs Gomis belhanda feghouli 3 lu sunden kurtulmamiz lazim bu sene satamazsak daha hic satamayiz bilesiniz
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Galatasaray Al Hilal'le anlaşmaya vardı! Gomis...
Toplam 6
Yorum
greenmile para futbolcuların zayıf yanı karakter ve bağlılık yok
Fenerbahçe transferin nedenini açıkladı: "Külübümüzün yüksek menfaatleri..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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