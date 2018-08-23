Fenerbahçe, Al Ahli Kulübüne transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdiği Brezilyalı futbolcu Josef de Souza ile ilgili açıklama yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada transfer görüşmesine kulübün menfaatleri gereği başlandığı ifade edildi.

Sarı-lacivertliler tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Suudi Arabistan kulübü Al Ahli SC tarafından futbolcumuz Josef de Souza için gelen ikinci transfer teklifi kulübümüz tarafından değerlendirmeye alınmıştır. Kulübümüzün yüksek menfaatleri gereği, futbolcunun transferi konusunda Al Ahli ile görüşmelere başlanmıştır."

