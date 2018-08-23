Fenerbahçe Josef de Souza transferinin nedenini açıkladı
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    23 Ağustos 2018, Perşembe
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    transferin nedenini açıkladı: "Külübümüzün yüksek menfaatleri..."

    Fenerbahçe transferin nedenini açıkladı: "Külübümüzün yüksek menfaatleri..."

    , Kulübüne transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdiği Brezilyalı futbolcu Josef de Souza ile ilgili açıklama yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada görüşmesine kulübün menfaatleri gereği başlandığı ifade edildi.

    Sarı-lacivertliler tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Suudi Arabistan kulübü Al Ahli SC tarafından futbolcumuz Josef de Souza için gelen ikinci transfer teklifi kulübümüz tarafından değerlendirmeye alınmıştır. Kulübümüzün yüksek menfaatleri gereği, futbolcunun transferi konusunda Al Ahli ile görüşmelere başlanmıştır."
    1. 23.8.2018 11:28
    2. Güncelleme: 23.8.2018 11:30
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