Fenerbahçe Michael Frey'i transfer ettiğini açıkladı – Fotomaç – 23 Ağustos 2018
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    23 Ağustos 2018, Perşembe
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    'i transfer ettiğini açıkladı

    Fenerbahçe Michael Frey'i transfer ettiğini açıkladı

    , forvet oyuncusu 'i transfer ettiğini açıkladı.

    Sarı-lacivertliler forvet hattına yaptığı transferi açıladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada anlaşmanın 4 yıllık olduğu belirtilirken şu ifadeler kullanıldı: "Kulübümüz, İsviçre'nin FC Zürich takımında forma giyen 24 yaşındaki santrafor Michael Frey'i bonservisiyle birlikte kadromuza katmak üzere kulübüyle anlaşmaya varmıştır."

    Oyuncunun İstanbul'da sağlık kontrolünden geçmesinin ardından 4 yıllık sözleşme imzalanacaktır.



    İşte kulüpten yapılan açıklama:



    FENERBAHÇE'NİN YENİ GOLCÜSÜ MICHAEL FREY KİMDİR?

    Futbola Thun altyapısında başlayan ve sonrasında Young Boys akademisine geçen 1.88 boyundaki golcü oyuncu, A takım seviyesine bu kulüpte adım attı.? Young Boys'da dikkatleri üzerine çeken Frey, 2014 yılında 3 milyon Euro karşılığında Fransız ekibi Lille'e transfer oldu. Fransa'daki kariyeri beklediği gibi geçmeyen Frey, sonrasında Luzern ve Young Boys'da geçirdiği periyotların ardından 2017 yazında Zürih'in yolunu tuttu.

    İsviçre ekibiyle çıktığı 39 maçın 36'sında ilk 11'de oynayan , 16 gol attı.

    MICHAEL FREY HAVA HAKİMİYETİNE SAHİP
    Uzun boyunun sayesinde hava toplarında iyi bir hakimiyete sahip olan Frey'in top tekniği birçok uzun forvete göre oldukça iyi.

    Bileklerini seri bir şekilde kullanabilen genç golcü, mesafe tanımaksızın attığı şutlarla tanınıyor. Özellikle ayağının üzeriyle köşelere yerden gönderdiği sert şutlar dikkat çekiyor. Saha içeirsindeki futbol tarzı Zlatan Ibrahimovic'i andırıyor.

    1. 23.8.2018 12:27
    2. Güncelleme: 23.8.2018 13:44
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