Fenerbahçe Michael Frey'i transfer ettiğini açıkladı
Fenerbahçe, forvet oyuncusu Michael Frey'i transfer ettiğini açıkladı.
Oyuncunun İstanbul'da sağlık kontrolünden geçmesinin ardından 4 yıllık sözleşme imzalanacaktır.
İşte kulüpten yapılan açıklama:
FENERBAHÇE'NİN YENİ GOLCÜSÜ MICHAEL FREY KİMDİR?
Futbola Thun altyapısında başlayan ve sonrasında Young Boys akademisine geçen 1.88 boyundaki golcü oyuncu, A takım seviyesine bu kulüpte adım attı.? Young Boys'da dikkatleri üzerine çeken Frey, 2014 yılında 3 milyon Euro karşılığında Fransız ekibi Lille'e transfer oldu. Fransa'daki kariyeri beklediği gibi geçmeyen Frey, sonrasında Luzern ve Young Boys'da geçirdiği periyotların ardından 2017 yazında Zürih'in yolunu tuttu.
İsviçre ekibiyle çıktığı 39 maçın 36'sında ilk 11'de oynayan Michael Frey, 16 gol attı.
MICHAEL FREY HAVA HAKİMİYETİNE SAHİP
Uzun boyunun sayesinde hava toplarında iyi bir hakimiyete sahip olan Frey'in top tekniği birçok uzun forvete göre oldukça iyi.
Bileklerini seri bir şekilde kullanabilen genç golcü, mesafe tanımaksızın attığı şutlarla tanınıyor. Özellikle ayağının üzeriyle köşelere yerden gönderdiği sert şutlar dikkat çekiyor. Saha içeirsindeki futbol tarzı Zlatan Ibrahimovic'i andırıyor.
- 23.8.2018 12:27
- Güncelleme: 23.8.2018 13:44
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Toplam 2
Yorum
Müjdat Çalışkan Ya bırakın artık şu adamı ya elindeki negredoyu kullanmaya bak satamıyorsun bari adamdan faydalan. Burak icin bonservis vereceksin bide.
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Performansı yetersiz
Toplam 3
Yorum
sami paralar yine cope gitti, bir senedir 100 futbolcu izliyoruz diyenler bula bula Ayew ve slimaniyi mi buldular,
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Toplam 1
Yorum
sami josefi yolla ama aatif, dirar, topal, ozan, volkan, kaldirim, ve sonradan alinan iki kazik slimani ve aweev kalsin oyle mi,
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