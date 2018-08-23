Fenerbahçe, Josef de Souza'dan 12 milyon Euro kazanacak – Fotomaç – 23 Ağustos 2018
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    23 Ağustos 2018, Perşembe
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    Fenerbahçe, Josef de Souza'dan 12 milyon Euro kazanacak

    Fenerbahçe, Josef de Souza'dan 12 milyon Euro kazanacak

    Fenerbahçe Spor Kulübü, Josef de Souza'nın 12 milyon Euro karşılığında 'ye olduğunu açıkladı.

    Bugün Josef de Souza transferi için 'ın takımı ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na () bildiren sarı lacivertli kulüp, Brezilyalı oyuncunun bonservis bedelini duyurdu.

    KAP'a yapılan bildirimde, Josef de Souza'nın 12 milyon Euro karşılığında Suudi Arabistan ekibine olduğu belirtildi.

    Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından KAP'a yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel futbolcumuz Josef de Souza'nın Suudi Arabistan Kulübü Al Ahli'ye, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 12.000.000 Euro (Onikimilyon Euro) bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır."

    1. 23.8.2018 21:22
    2. Güncelleme: 23.8.2018 21:34
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