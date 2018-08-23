Fenerbahçe, günü çift idmanla tamamladı
Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki günün ikinci antrenmanı salonda gerçekleştirildi. Futbolcular, kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı.
Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayarak özel uçakla İzmir'e gidecek.
- 23.8.2018 19:30
-
Fenerbahçe transferin nedenini açıkladı: "Külübümüzün yüksek menfaatleri..."
Toplam 6
Yorum
BAŞKAN BEY AYEWWW N'OLACAK.
-
Bafetimbi Gomis Al Hilal'de!
Toplam 2
Yorum
Aslan Bu yil heycan duymuyordu,taraftar olarak hic bir enerji alamiyorduk
-
Fenerbahçe Michael Frey'i transfer ettiğini açıkladı
Toplam 7
Yorum
BOOOMBA FENER KENDİNİ BİTİRDİ.
Fenerbahçe, günü çift idmanla tamamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.