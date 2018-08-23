Fenerbahçe, günü çift idmanla tamamladı – Fotomaç – 23 Ağustos 2018
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    23 Ağustos 2018, Perşembe
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    , günü çift idmanla tamamladı

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>, günü çift idmanla tamamladı

    Futbol Takımı, 'in 3. haftasında 25 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki günün ikinci antrenmanı salonda gerçekleştirildi. Futbolcular, kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı.

    , maçı hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayarak özel uçakla 'e gidecek.



    1. 23.8.2018 19:30
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