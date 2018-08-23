Fenerbahçe Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 23 Ağustos 2018
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    23 Ağustos 2018, Perşembe
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    maçı hazırlıklarını sürdürdü

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> <a href="/index/goztepe?id=04ac91d1-f783-46ca-a965-d2ade3c3ff3f" class="" rel="tag">Göztepe</a> maçı hazırlıklarını sürdürdü

    , Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Cumartesi günü 'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarına, 1 günlük iznin ardından tekrar başladı.

    Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanının, top kapma ve pas çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

    Sarı-lacivertliler, maçı hazırlıklarına bu akşam yapacağı günün ikinci çalışmasıyla devam edecek.

    1. 23.8.2018 15:34
    2. Güncelleme: 23.8.2018 15:59
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