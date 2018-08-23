Fenerbahçe Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Cumartesi günü Göztepe'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarına, 1 günlük iznin ardından tekrar başladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanının, top kapma ve pas çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.
Sarı-lacivertliler, Göztepe maçı hazırlıklarına bu akşam yapacağı günün ikinci çalışmasıyla devam edecek.
- 23.8.2018 15:34
- Güncelleme: 23.8.2018 15:59
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Fenerbahçe'den heyecanlandıran paylaşım
Toplam 2
Yorum
saffet tahminim reyes
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "Beşiktaş, Trabzonspor'a resmi bir teklif yapmadı"
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Yorum
Ömer hoca:) Erol hoca denilen yorum yapan arkadaş. Yapma bu kadar anlamsız yorum yapılmaz. Beceremiyorsan yapma. Ya da takma addan Hocam ibaresini çıkar
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Fenerbahçe Michael Frey'i transfer ettiğini açıkladı
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Yorum
fenerli sonunda şükür adam gibi forvet aradığımız tarz videolarını izledim ibrahimoviç tarzı var inşallah bizi yanıltmaz
Fenerbahçe Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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