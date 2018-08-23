‘F.Bahçe’yi unutamam’ – Fotomaç – 23 Ağustos 2018
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    23 Ağustos 2018, Perşembe
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    ‘F.Bahçe’yi unutamam’

    ‘F.Bahçe’yi unutamam’
    Kanarya'da geçen sezon kiralık olarak forma giyen bir mesaj yayınladı. Hollandalı forvet "Güzel F.Bahçe ailesinin bir parçası olduğum, sarı-lacivert formayla goller attığım için gurur duyuyorum. Bana yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum. Seni seviyorum Türkiye" mesajı paylaştı.
    1. 23.8.2018
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