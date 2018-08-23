Carlos Kameni’ye milli davet – Fotomaç – 23 Ağustos 2018
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    23 Ağustos 2018, Perşembe
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    ’ye milli davet

    Carlos Kameni’ye milli davet
    KAMERUN 'nda yaşanan hoca değişikliği Carlos Kameni'ye yaradı... Yeni teknik direktör Clerence Seedorf, Ligi'nde oynayan futbolcuları ikinci plana atarken, Kameni'yi milli takıma davet etti. 'de forma giymekte zorlanan Kameni, Kamerun Milli Takımı'nda kendini gösterme fırsatı yakalamış oldu.
    1. 23.8.2018
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