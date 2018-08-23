Beşiktaş Ozan Tufan'ı yalanladı
Beşiktaş yönetimi Partizan maçı öncesinde Ozan Tufan'ın menajeri Mirsad Türkcan ile bir araya gelmişti. Bu görüşmenin ardından gündeme gelen transfer iddialarını siyah-beyazlı kulüp resmi internet sitesinden yalanladı.
Transferde sessizliğini koruyan Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi. NTV'nin haberine göre Beşiktaş Ozan Tufan'ın peşinde.
Beşiktaş yönetimi, Ozan Tufan'ın menajeri Mirsad Türkcan ile Partizan maçı öncesinde Sırbistan'da bir araya geldi.
BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA
Fenerbahçe Spor Kulübü futbolcularından Ozan Tufan'ın kulübümüze transfer olacağı yönünde basında çeşitli haberler ve iddialar yer aldığını görmekteyiz.
Spor ailesinin bir üyesi olan Mirsad Türkcan'ın daveti üzerine, Sırbistan'da Başkanımız ve YK üyelerimizin de katılımıyla dostane bir yemek yenildiği doğrudur.
Ancak yemek sırasında Ozan Tufan ile ilgili hiçbir konu gündeme gelmemiştir.
Beşiktaş'ın Ozan Tufan ile ilgili bir transfer düşüncesi veya bir planı bulunmamaktadır.
Kaldı ki, böyle bir düşünce olmuş olsa ilk olarak ebedi dostumuz Fenerbahçe Spor Kulubü ile görüşme yapmayı tercih ederdik.
Bu iddiaların asılsız olduğunu belirtir, kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.
Beşiktaş yönetimi, Ozan Tufan'ın menajeri Mirsad Türkcan ile Partizan maçı öncesinde Sırbistan'da bir araya geldi.
BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA
Fenerbahçe Spor Kulübü futbolcularından Ozan Tufan'ın kulübümüze transfer olacağı yönünde basında çeşitli haberler ve iddialar yer aldığını görmekteyiz.
Spor ailesinin bir üyesi olan Mirsad Türkcan'ın daveti üzerine, Sırbistan'da Başkanımız ve YK üyelerimizin de katılımıyla dostane bir yemek yenildiği doğrudur.
Ancak yemek sırasında Ozan Tufan ile ilgili hiçbir konu gündeme gelmemiştir.
Beşiktaş'ın Ozan Tufan ile ilgili bir transfer düşüncesi veya bir planı bulunmamaktadır.
Kaldı ki, böyle bir düşünce olmuş olsa ilk olarak ebedi dostumuz Fenerbahçe Spor Kulubü ile görüşme yapmayı tercih ederdik.
Bu iddiaların asılsız olduğunu belirtir, kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.
- 23.8.2018 19:59
- Güncelleme: 23.8.2018 21:37
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Fenerbahçe transferin nedenini açıkladı: "Külübümüzün yüksek menfaatleri..."
Toplam 6
Yorum
BAŞKAN BEY AYEWWW N'OLACAK.
-
Bafetimbi Gomis Al Hilal'de!
Toplam 2
Yorum
Aslan Bu yil heycan duymuyordu,taraftar olarak hic bir enerji alamiyorduk
-
Fenerbahçe Michael Frey'i transfer ettiğini açıkladı
Toplam 7
Yorum
BOOOMBA FENER KENDİNİ BİTİRDİ.
Beşiktaş Ozan Tufan'ı yalanladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.