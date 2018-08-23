Beşiktaş Ozan Tufan'ı yalanladı – Fotomaç – 23 Ağustos 2018
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    23 Ağustos 2018, Perşembe
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    'ı yalanladı

    Beşiktaş Ozan Tufan'ı yalanladı

    yönetimi Partizan maçı öncesinde 'ın menajeri ile bir araya gelmişti. Bu görüşmenin ardından gündeme gelen transfer iddialarını siyah-beyazlı kulüp resmi internet sitesinden yalanladı.

    sessizliğini koruyan 'tan sürpriz bir hamle geldi. 'nin haberine göre Beşiktaş 'ın peşinde.

    Beşiktaş yönetimi, Ozan Tufan'ın menajeri ile Partizan maçı öncesinde 'da bir araya geldi.


    BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA
    Fenerbahçe Spor Kulübü futbolcularından Ozan Tufan'ın kulübümüze transfer olacağı yönünde basında çeşitli haberler ve iddialar yer aldığını görmekteyiz.

    Spor ailesinin bir üyesi olan Mirsad Türkcan'ın daveti üzerine, Sırbistan'da Başkanımız ve YK üyelerimizin de katılımıyla dostane bir yemek yenildiği doğrudur.

    Ancak yemek sırasında Ozan Tufan ile ilgili hiçbir konu gündeme gelmemiştir.

    Beşiktaş'ın Ozan Tufan ile ilgili bir transfer düşüncesi veya bir planı bulunmamaktadır.

    Kaldı ki, böyle bir düşünce olmuş olsa ilk olarak ebedi dostumuz Fenerbahçe Spor Kulubü ile görüşme yapmayı tercih ederdik.

    Bu iddiaların asılsız olduğunu belirtir, kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.
    1. 23.8.2018 19:59
    2. Güncelleme: 23.8.2018 21:37
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