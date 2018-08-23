Beşiktaş Fenerbahçeli Ozan Tufan'ın menajeriyle görüştü – Fotomaç – 23 Ağustos 2018
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    23 Ağustos 2018, Perşembe
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    Fenerbahçeli 'ın menajeriyle görüştü

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> Fenerbahçeli <a href="/index/ozan-tufan?id=15c85642-d3ef-4828-9fb7-254f8a23cdb9" class="" rel="tag">Ozan Tufan</a>'ın menajeriyle görüştü

    yönetimi Partizan maçı öncesinde 'ın menajeri ile bir araya geldi. ( Spor)

    sessizliğini koruyan 'tan sürpriz bir hamle geldi. 'nin haberine göre 'ın peşinde.

    Beşiktaş yönetimi, 'ın menajeri ile Partizan maçı öncesinde 'da bir araya geldi.
    1. 23.8.2018 19:59
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