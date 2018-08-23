Beşiktaş Fenerbahçeli Ozan Tufan'ın menajeriyle görüştü
Beşiktaş yönetimi Partizan maçı öncesinde Ozan Tufan'ın menajeri Mirsad Türkcan ile bir araya geldi. (NTV Spor)
Beşiktaş yönetimi, Ozan Tufan'ın menajeri Mirsad Türkcan ile Partizan maçı öncesinde Sırbistan'da bir araya geldi.
- 23.8.2018 19:59
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Fenerbahçe transferin nedenini açıkladı: "Külübümüzün yüksek menfaatleri..."
Toplam 6
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BAŞKAN BEY AYEWWW N'OLACAK.
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Bafetimbi Gomis Al Hilal'de!
Toplam 2
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Aslan Bu yil heycan duymuyordu,taraftar olarak hic bir enerji alamiyorduk
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Fenerbahçe Michael Frey'i transfer ettiğini açıkladı
Toplam 7
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BOOOMBA FENER KENDİNİ BİTİRDİ.
Beşiktaş Fenerbahçeli Ozan Tufan'ın menajeriyle görüştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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