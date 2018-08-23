Benfica’ya PAOK freni – Fotomaç – 23 Ağustos 2018
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    23 Ağustos 2018, Perşembe
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    ’ya freni

    Benfica’ya PAOK freni
    Şampiyonlar Ligi'nde 'yi elenen , play-off turu ilk maçında ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma öncesi favori gösterilen Portekiz ekibi, 45'te Pizzi ile öne geçmesine rağmen, 76'da Warda'nın golüne engel olamadı. Böylece PAOK saha avantajını eline geçirmiş oldu.
    1. 23.8.2018
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