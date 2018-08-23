Ahmethan Menemen’e – Fotomaç – 23 Ağustos 2018
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    23 Ağustos 2018, Perşembe
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    Ahmethan Menemen’e

    Ahmethan Menemen’e
    2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen Bld'de golcü arayışları sürerken, sarı-lacivertlilerin renktaşı 'den için nabız yokladığı öğrenildi. Bursasporlu Kubilay Kanatsızkuş transferinde mutlu sona ulaşamayan yönetimin ile temasa geçtiği iddia edildi. Ahmethan için Kanarya'ya kiralama teklif edildi.
    1. 23.8.2018
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