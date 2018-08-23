100 bin forma satıldı – Fotomaç – 23 Ağustos 2018
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    23 Ağustos 2018, Perşembe
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    100 bin forma satıldı

    100 bin forma satıldı

    Sarı-lacivertli taraftarlar, ’nin yeni sezon formalarını adeta kapıştı. Kulüpten yapılan açıklamada 100 bin rakamının aşıldığı açıklandı.

    Kanarya'da yeni başkan, yeni teknik adam ve yeni futbolcularla camiaya bambaşka bir heyecan geldi. Sarı-lacivertli taraftarlar, kulüplerine yardım etmek için ellerinden geleni fazlasıyla yapıyorlar. 'nin 2018-19 sezonu formaları kapış kapış gidiyor. Kulüpten yapılan açıklamada 100 bin rakamının aşıldığı açıklandı. Sarı-lacivertli yöneticiler taraftarın bu müthiş ilgisine teşekkür ederken "Yeniden Fenerbahçe ve Canıgönülden" tişört serisinin 35 TL'den satışa sunulduğu bildirildi.

    BİLETLER ÇIKTI
    Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynayacağı mücadelenin deplasman biletleri dün satışa çıktı. Sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösteriyor.
    1. 23.8.2018
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