Volkan: Kale Berke’nin olacak – Fotomaç – 22 Ağustos 2018
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    22 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Volkan: Kale ’nin olacak

    Volkan: Kale <a href="/index/berke?id=770fed43-c3bb-4202-875c-27b74ee30d78" class="" rel="tag">Berke</a>’nin olacak
    YENİ Malatyaspor yenilgisi sonrası hedefteki isimlerden biri olan , 18 yaşındaki Özer ile ilgili önemli sözler sarfetti. Kendisine yönelik eleştirilerle ilgili yorum yapmayan 37 yaşındaki file bekçisi, ", F.Bahçe'nin geleceği olacak. Benim de desteğim hep onunla olacak" açıklamasında bulundu.
    1. 22.8.2018
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