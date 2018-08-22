Vincent Janssen devreyi kapattı – Fotomaç – 22 Ağustos 2018
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    22 Ağustos 2018, Çarşamba
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    devreyi kapattı

    Vincent Janssen devreyi kapattı
    Kanarya'nın geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2018-2019 sezonu öncesi de Tottenham'dan kiralamak istediği , sakatlıklardan bir türlü kurtulamıyor. Hollandalı forvetin ayağından yeni bir operasyon geçirdiği ve rehabilitasyon sürecine başlandığı açıklandı. İlk yarıda forma giymesi zor gözüken 24 yaşındaki golcü, geçen sezon 'nin ligde oynadığı 13 maçı sakatlığı nedeniyle kaçırmıştı.
    1. 22.8.2018
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