Phillip Cocu ayar verdi! "Herkes kendine gelsin" – Fotomaç – 22 Ağustos 2018
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    22 Ağustos 2018, Çarşamba
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    ayar verdi! " kendine gelsin"

    Phillip Cocu ayar verdi! "Herkes kendine gelsin"

    Devler Ligi vizesinin kaçması ve Yeni yenilgisiyle Hollandalının sert yüzü ortaya çıktı. Oyunculardan daha fazla disiplin isteyen Cocu, idmanlarda ayar vermeye de başladı. maçı için zafer sözü aldı

    yenilgisiyle Şampiyonlar Ligi vizesinin kaçmasının ardından 'deki Malatyaspor mağlubiyetiyle üst üste sıkıntılar yaşayan 'de teknik direktör , sert yüzünü göstermeye başladı. Takımı tanıma aşamasını tamamlayan Hollandalı çalıştırıcının antrenmanlarda artık ipleri daha sıkı tuttuğu bildirildi. İlk geldiği zamanlarda ufak tefek hataları tolare eden Cocu'nun, takımın sınavı hazırlıklarına başladığı andan itibaren çalışmalarda daha sert bir tavır aldığı ve yapılan hatalara kızmaya başladığı kaydedildi.

    DAHA DİSİPLİNLİLER
    Futbolculara isteklerini anlatan sarı-lacivertli hocanın idman maçlarında kafasındakileri göremediği anda antrenmanı durdurup oyuncuları eleştirdiği gelen haberler arasında. Phillip Cocu'daki bu değişimin ardından Fenerbahçeli futbolcuların da idmana vaktinden çıkmaktan, yemek saatlerine kadar artık daha disiplinli bir şekilde hareket ettikleri dile getirildi. Cocu'nun çalışmalar öncesi takımla yaptığı toplantılarda Göztepe karşılaşmasında puan kaybı istemediğini söylediği de ifade edildi

    HERKES KENDİNE GELSİN!
    Cocu'nun takım konuşmalarında oyunculara aba altından sopa göstermeyi de ihmal etmedi. Kimsenin formasını garanti görmemesini söyleyen tecrübeli hocanın "Sonuçlar kötü olduktan sonra kimin oynadığının önemi kalmıyor. Kimsenin 11'de olacağı kesin değil. kendine gelsin. Daha istekli, daha hırslı olan sahaya çıkar. sahada oynanır, isimlerin önemi yok" dediği bildirildi.

    1. 22.8.2018
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