Phillip Cocu ayar verdi! "Herkes kendine gelsin"
Devler Ligi vizesinin kaçması ve Yeni Malatya yenilgisiyle Hollandalının sert yüzü ortaya çıktı. Oyunculardan daha fazla disiplin isteyen Cocu, idmanlarda ayar vermeye de başladı. Göztepe maçı için zafer sözü aldı
Benfica yenilgisiyle Şampiyonlar Ligi vizesinin kaçmasının ardından Süper Lig'deki Malatyaspor mağlubiyetiyle üst üste sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu, sert yüzünü göstermeye başladı. Takımı tanıma aşamasını tamamlayan Hollandalı çalıştırıcının antrenmanlarda artık ipleri daha sıkı tuttuğu bildirildi. İlk geldiği zamanlarda ufak tefek hataları tolare eden Cocu'nun, takımın Göztepe sınavı hazırlıklarına başladığı andan itibaren çalışmalarda daha sert bir tavır aldığı ve yapılan hatalara kızmaya başladığı kaydedildi.
DAHA DİSİPLİNLİLER
Futbolculara isteklerini anlatan sarı-lacivertli hocanın idman maçlarında kafasındakileri göremediği anda antrenmanı durdurup oyuncuları eleştirdiği gelen haberler arasında. Phillip Cocu'daki bu değişimin ardından Fenerbahçeli futbolcuların da idmana vaktinden çıkmaktan, yemek saatlerine kadar artık daha disiplinli bir şekilde hareket ettikleri dile getirildi. Cocu'nun çalışmalar öncesi takımla yaptığı toplantılarda Göztepe karşılaşmasında puan kaybı istemediğini söylediği de ifade edildi
HERKES KENDİNE GELSİN!
Cocu'nun takım konuşmalarında oyunculara aba altından sopa göstermeyi de ihmal etmedi. Kimsenin formasını garanti görmemesini söyleyen tecrübeli hocanın "Sonuçlar kötü olduktan sonra kimin oynadığının önemi kalmıyor. Kimsenin 11'de olacağı kesin değil. Herkes kendine gelsin. Daha istekli, daha hırslı olan sahaya çıkar. Futbol sahada oynanır, isimlerin önemi yok" dediği bildirildi.
- 22.8.2018
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sat mı yo ruz muslera serdar maicon mariano linnes fernando nagatomo rodrigez onyekuru sinan muğdat yunus behanda fequli gomis eren satılık değil
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serdar Beşiktaşta kim kariusa 2,5m euro para veriyorsa bugün istifasını verip kulüpten çeksin gitsin o paranın üstüne 500000 euro daha katıp 3m euroya diğer kulüpler bonservisiyle oyuncu alırken bizimkiler Beşiktaşın parasını kiralık oyunculara dağıtıp duruyor senn artık FFP ile sorunun yok para ver genç oyuncu al Ferdiyi Bilali pintiliğiniz yüzünden kaçırdınız gelecekte ikisinden de para kazanabilirdik ama tutturmuşsunuz kiralık oyuncu karius yerine bonservis verip Berkeyi al Utkuyla beraber Beşiktaşımızın 10 senesi kurtulsun Abubakarda Taliscada bedavadan para verdiğimiz yeterli
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