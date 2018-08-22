İşte Cocu’nun vazgeçilmezi – Fotomaç – 22 Ağustos 2018
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    22 Ağustos 2018, Çarşamba
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    İşte Cocu’nun vazgeçilmezi

    İşte Cocu’nun vazgeçilmezi
    Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ve 'de oynanan iki maçın ardından öne çıkan isimlerden biri tartışmasız Martin Skrtel'di. Sezona iyi bir başlangıç yapan Slovak futbolcu, teknik direktör Phillip Cocu'nun vazgeçilmezi olmayı başardı. 33 yaşındaki futbolcu, bu sezon 4'ü resmi 9 karşılaşmada da forma giyen tek isim oldu.
    1. 22.8.2018
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