Hazırlıklar devam etti – Fotomaç – 22 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Ağustos 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    Hazırlıklar devam etti

    Hazırlıklar devam etti
    FENERBAHÇE, sezonun 3'üncü haftasında, deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayıp 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Ardından, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı. Bugünü izinli geçirecek olan sarı-lacivertli futoblcular hazırlıklarına, yarın yapacağı çalışmalarla devam edecek
    1. 22.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hazırlıklar devam etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle
    BİZE ULAŞIN