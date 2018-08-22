Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"Futbolcumuz Josef de Souza'ya bir teklif yapıldığı ve kulübümüzün bu teklifi kabul ettiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.



Josef de Souza takımımız için önemli bir yere sahip olup; kulübümüzün, futbolcumuza dair böyle bir planlaması bulunmamaktadır.



Kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgisine sunarız."