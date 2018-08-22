Fenerbahçe'den Josef de Souza açıklaması – Fotomaç – 22 Ağustos 2018
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    22 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Fenerbahçe'den Josef de Souza açıklaması

    Fenerbahçe'den Josef de Souza açıklaması

    Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla Josef de Souza ile ilgili transfer iddialarını yalanladı.

    Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:

    "Futbolcumuz Josef de Souza'ya bir teklif yapıldığı ve kulübümüzün bu teklifi kabul ettiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

    Josef de Souza takımımız için önemli bir yere sahip olup; kulübümüzün, futbolcumuza dair böyle bir planlaması bulunmamaktadır.

    Kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgisine sunarız."

    1. 22.8.2018 18:41
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