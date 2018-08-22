F.Bahçe’yi istedi kadro dışı kaldı – Fotomaç – 22 Ağustos 2018
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    22 Ağustos 2018, Çarşamba
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    F.Bahçe’yi istedi kaldı

    F.Bahçe’yi istedi kadro dışı kaldı
    ekibi Zürih'te krizi! Sarı-lacivertlilerin daha önce için kapısını çaldığı Zürih, yıldız oyuncusunu bıraktı. 24 yaşındaki forvet, sarı-lacivertlilere gitmesine izin vermeyen kulübüne kızdı ve antrenmanlara çıkmak istemediğini açıkladı. Bu gelişmenin ardından İsviçre kulübü de bu oyuncuyu kadro dışı bıraktı.
    1. 22.8.2018
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